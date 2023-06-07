На Дніпропетровщині затримали «російського агента», який шпигував за бойовою авіацією – СБУ

У Дніпропетровській області затримали чоловіка, який, за даними Служби безпеки, шпигував за бойовою авіацією.

«Зловмисник збирав для російських окупантів розвіддані про види та кількість літаків бойової авіації ЗСУ, а також місця їх базування та напрямки вильотів. Також він передавав загарбникам локації військкоматів і намагався виявити залізничні лінії, що задіяні для постачання боєприпасів на фронт. За кожне виконане завдання російський агент отримував від свого «куратора» з ФСБ до 4 тис грн. Для конспірації гроші зраднику переказували за допомогою криптовалютного електронного гаманця», – повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, якого у липні 2022 року завербував кадровий співробітник ФСБ.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану», йому загрожує довічне ув’язнення.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.