Спецслужби запобігли передачі РФ секретних даних щодо системи управління ППО України – СБУ

Військова контррозвідка СБУ у Дніпропетровській області викрила колишнього посадовця одного з підрозділів Повітряних сил Збройних сил України на прихованому збиранні секретних військових даних, повідомила пресслужба СБУ.

«Таємну інформацію він намагався передати представникам російських спецслужб. Для цього планував виїзд до РФ під виглядом відвідування родичів. У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ вилучили у зловмисника незаконно одержані матеріали щодо організації системи управління військами Протиповітряної оборони України. Встановлено, що цей колишній військовослужбовець приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Зловмисник незаконно копіював закриті оборонні відомості через протиправне втручання в автоматизовані інформаційні системи підрозділу», – йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу, повідомили у відомстві.

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Кримінальне провадження відкрили за статтями про «участь у терористичній групі чи терористичній організації» та «несанкціоновані дії з інформацією».

Триває досудове розслідування.

Російська сторона зазвичай заяви Києва про ймовірних завербованих агентів або заперечує, або взагалі не коментує.