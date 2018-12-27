СБУ: в Миколаївській області викрили російську агентурну мережу

Служба безпеки України заявляє про розкриття російської агентурної мережі в Миколаївській області. Співробітники правоохоронних органів затримали відставного українського військового, який співпрацював з російською розвідкою, повідомив представник Департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк.

«Нами встановлено, що він був завербований співробітником ГУ ГШ ЗС РФ у місті Севастополь і неодноразово виїжджав на територію анексованої АР Крим для проведення агентурних зустрічей», – сказав Настюк.

Як заявили в СБУ, за завданням російської спецслужби, колишній старший морський офіцер і його спільники збирали і передавали інформацію про військові підрозділи, які перебувають у Миколаївській області, зокрема щодо їх залучення до проведення операції Об’єднаних сил на сході України.

За повідомленням СБУ, операції з викриття російських агентурних мереж також проводилися в Одеській і Харківській областях.

СБУ неодноразово заявляла про затримання ймовірних російських шпигунів. За даними Настюка, за 2018 рік фігурантами проваджень за статтями про «державну зраду» і «шпигунство» стали понад півсотні осіб.

Представник контррозвідки додав, що українські спецслужби спостерігають прояви активності російської військової розвідки на території 11 областей України, зокрема південних і східних областях, а також на Київщині.