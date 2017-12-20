СБУ: затриманий чиновник Кабміну, який діяв в інтересах спецслужб Росії

Служба безпеки України заявляє, що її співробітники затримали чиновника секретаріату Кабінету міністрів України, який діяв в інтересах російських спецслужб.

За даними слідства, чиновника завербували під час довготривалого відрядження за кордоном.

«Оперативники СБУ задокументували, що посадовець за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію щодо діяльності урядових структур. Отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв’язку», – заявили в Службі безпеки України.

Згідно з повідомленням, чиновника затримали на робочому місці, йому оголосили про підозру за статтею про «державну зраду». Вона передбачає покарання у формі позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Керівник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров відмовився уточнити, в якому саме департаменті працює затриманий. У коментарі кореспондентові телеканалу «Прямий», знімальна група якого опинилася на місці події, він заявив, що чиновник «мав доступ до дуже вузької, специфічної інформації, службової інформації».

«Він працював як справжній шпигун. Проте він зрадник, він працював достатньо ініціативно, передавав інформацію, викрадав документи, підслуховував новини, вивідував інформацію серед колег і справно передавав її спецслужбам російським, своїм кураторам, на яких він працював. Такий справжній щур в окулярах», – сказав Петров.