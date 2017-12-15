СБУ: у Черкаській області затриманий агент Служби зовнішньої розвідки Росії

Служба безпеки України заявляє про затримання в Черкаській області агента Служби зовнішньої розвідки Росії.

За даними слідства, уродженець російського міста Самара, який тривалий час проживав на Черкащині та отримав українське громадянство, був завербований російськими спецслужбами у 1996 році.

«З початком російської агресії куратори поставили агенту завдання стати учасником громадсько-політичних структур патріотичного спрямування. Співробітники СБУ задокументували, що зловмисник здійснював підривну діяльність у Києві та Черкаському регіоні. Отриману інформацію агент передавав російським спецслужбам», – йдеться в повідомленні СБУ у Facebook.

Як заявили в Службі безпеки, під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили «мобільні пристрої з контактами кураторів та комп’ютерну техніку з доказами передачі інформації спецслужбам Росії». Громадянину повідомили про підозру за статтею про «державну зраду».

Збройний конфлікт на Донбасі триває понад три з половиною роки – від квітня 2014 року. Його жертвами стали понад 10 тисяч людей. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів зброєю та особовим складом. Москва заперечує це, визнаючи наявність у складі проросійських бойовиків своїх громадян, яких називає «добровольцями».