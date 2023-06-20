СБУ заявляє про викриття військового пілота у відставці у роботі на Росію

Служби безпеки України заявляє про викриття військового пілота у відставці, жителя тимчасово окупованого Бердянська у роботі на Росію.



За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення РФ він дистанційно зв’язався з одним з командирів 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, з яким раніше навчався в училищі льотчиків і запропонував свою допомогу у війні проти України.



У СБУ встановили, що чоловік готував списки нинішніх пілотів Повітряних сил ЗСУ – передусім агресора цікавили фахівці, які мають практичний досвід управління літаками Miг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 та Іл-76, а також вертольотами Мі-8 та Мі-24.



«За оперативними даними, ці відомості рашисти планували використати для спроб вербування українських льотчиків на користь країни-агресора. Для збору персональних даних зрадник обдзвонював колишніх однокурсників і «в темну» розпитував у них «потрібну» інформацію, у тому числі додаткові контактні дані, місця проживання та несення служби», – повідомляють у відомстві.



Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території на півдні України, додають в СБУ і повідомляють про «комплексні заходи» для притягнення його до відповідальності.

Після початку повномасштабного вторгнення СБУ регулярно повідомляє про затримання підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами. За даними Офісу генерального прокурора, на 29 травня зареєстровано 17 259 фактів злочинів проти національної безпеки, з них 2 375 – за статтею про державну зраду.