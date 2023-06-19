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ОГП: на Дніпропетровщині затримали працівника «Укрзалізниці» – передавав РФ дані про переміщення техніки та військових

Чоловіку було відомо про переміщення залізницею підрозділів ЗСУ, вантажів військового та стратегічного значення на Дніпропетровщині. Фото ілюстративне

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили співробітника «Укрзалізниці», який передавав Росії дані про переміщення військової техніки та підрозділів ЗСУ, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.

Як повідомляє пресслужба відомства, йому інкримінують вчинення державної зради та незаконне придбання, носіння і зберігання боєприпасів, повідомили про підозру.

За даними слідства, житель Павлограда, підтримуючи війну РФ проти України, налагодив зв’язок з представником генштабу ЗС РФ.

«Підозрюваному було відомо про переміщення залізницею підрозділів ЗСУ, вантажів військового та стратегічного значення на території області. До «обов’язків» агента входило інформування ворога щодо кількості, типу, напрямку руху військової техніки. А також про місцеперебування залізничних мостів, тягових підстанцій та місця дислокації українських військових», – повідомляють в ОГП.

Ці дані чоловік передавав через месенджери Viber та Telegram у вигляді відеозаписів та текстових повідомлень.

Крім того, як повідомляють Офісі генпрокурора, під час обшуків за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено понад тисячу штук набоїв, які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

Підозрюваного взяли під варту без визначення розміру застави. Досудове розслідування проводять слідчі управління СБУ у Дніпропетровській області.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання російських агентів у різних регіонах України.

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