«Готував вибух у поштовому відділені у Запоріжжі» – СБУ каже про затримання російського агента

Служба безпеки України заявляє про затримання російського агента, який намагався підірвати поштове відділення у Запоріжжі.



Як повідомляє пресслужба відомства, російським поплічником виявився місцевий житель, якого на початку 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник 316-го розвідцентру ГРУ.



За даними слідства, для вчинення злочину фігурант у власному помешканні виготовив саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням. Інструкцію для виготовлення вибухівки він отримав від російської спецслужби.



«Готовий пристрій зрадник сховав у коробках з-під фруктів, щоб потім відправити їх до вантажного відділення одного з поштових операторів.

Після отримання повідомлення про доставку «замовлення» на пошту фігурант мав привести вибухівку в дію за допомогою телефонного дзвінка», – йдеться у повідомленні.



Як вважають у СБУ, російські військові сподівались, що підрив установи призведе до численних жертв серед цивільного населення та поширить панічні настрої у прифронтовому місті.



Крім того, у ході розслідування Служба безпеки встановила, що додатковим завданням російського агента було виявлення місць масового зосередження особового складу і техніки ЗСУ – ці дані він мав передати агресору для підготовки диверсій проти Сил оборони або здійснення повітряних ударів.



Наразі слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Читайте також: СБУ затримала російських агентів, які шпигували у прикордонних районах Сумщини

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, державній зраді.

За даними Офісу генпрокурора, на даний час зареєстровано понад 16 тисяч злочинів проти національної безпеки України.