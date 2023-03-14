СБУ заявляє про викриття 8 прокремлівських агітаторів у чотирьох регіонах України

Служба безпеки України повідомляє про нейтралізацію мережі російських агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ, закликали до захоплення державної влади та розпалювали міжконфесійну ненависть.

Як інформує пресслужба відомства, у чотирьох регіонах України 8 людям повідомили про підозру у злочинах проти держави.

За даними СБУ, житель Києва під вигаданим іменем у соцмережах поширював матеріали російських та білоруських пропагандистів, також на Вінниччині четверо інтернет-агітаторів закликали до насильницького захоплення державної влади та зміни меж кордонів України.



«У Закарпатській області викрили місцевого блогера, який розповсюджував у соцмережах фейки та маніпуляції російської пропаганди щодо «церковної теми» в Україні. Зловмисник «розганяв» ворожі наративи, в яких ображав почуття вірян, вдавався до зневажливих висловлювань на їхню адресу. У Черкасах встановлено ще двох поплічниць агресора – колишня посадовиця прокуратури та працівниця філії одного із державних банків. Вони під час листування у месенджерах виправдовували воєнні злочини російських окупантів та поширювали дезінформацію про підрозділи ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

У грудні минулого року Служба безпеки України повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення відкрито 1200 проваджень щодо російських агітаторів і колаборантів, що діють в інтернет-просторі.