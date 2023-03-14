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СБУ заявляє про викриття 8 прокремлівських агітаторів у чотирьох регіонах України

Агітаторів викрили на Київщині, Вінниччині, Черкащині та Закарпатті

Служба безпеки України повідомляє про нейтралізацію мережі російських агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ, закликали до захоплення державної влади та розпалювали міжконфесійну ненависть.

Як інформує пресслужба відомства, у чотирьох регіонах України 8 людям повідомили про підозру у злочинах проти держави.

За даними СБУ, житель Києва під вигаданим іменем у соцмережах поширював матеріали російських та білоруських пропагандистів, також на Вінниччині четверо інтернет-агітаторів закликали до насильницького захоплення державної влади та зміни меж кордонів України.

«У Закарпатській області викрили місцевого блогера, який розповсюджував у соцмережах фейки та маніпуляції російської пропаганди щодо «церковної теми» в Україні. Зловмисник «розганяв» ворожі наративи, в яких ображав почуття вірян, вдавався до зневажливих висловлювань на їхню адресу. У Черкасах встановлено ще двох поплічниць агресора – колишня посадовиця прокуратури та працівниця філії одного із державних банків. Вони під час листування у месенджерах виправдовували воєнні злочини російських окупантів та поширювали дезінформацію про підрозділи ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

У грудні минулого року Служба безпеки України повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення відкрито 1200 проваджень щодо російських агітаторів і колаборантів, що діють в інтернет-просторі.

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