СБУ запобігла планам ФСБ організувати в центрі України постановочні «акції протесту» до Дня Незалежності

Служба безпеки України запобігла планам ФСБ організувати в Україні постановочні «акції протесту» до Дня Незалежності, повідомляє пресслужба відомства.

За повідомленням, російська спецслужба хотіла використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях напередодні Дня Незалежності України.



«За задумом ворожих спецслужб, «мітингувальники» мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували відзняти це на відео. Вони прагнули створити «потрібний контент» для російських пропагандистів, а ті у свою чергу – максимально поширити його через інтернет і підконтрольні їм ЗМІ», – йдеться у повідомленні.



За даними СБУ, організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники ГО «Журналісти Стремоусова», наразі їхній лідер Кирило Стремоусов виконує обов'язки «заступника окупаційної військово-цивільної адміністрації» у Херсоні.



Йому ще на початку повномасштабного вторгнення повідомлено про підозру за державну зраду, додають у відомстві.

Влада останніми днями попереджала, що українці мають бути вкрай обережними, оскільки війська РФ можуть готувати жорстокі атаки до Дня Незалежності України. США також заявили, що мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах.