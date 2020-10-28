СБУ з початку року розпочала понад 500 кримінальних проваджень через корупційні злочини – Баканов

За матеріалами Служби безпеки України з початку поточного року були відкриті 510 кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів. Про це, як передає Офіс генпрокурора, повідомив голова СБУ Іван Баканов.

«Повідомлено про підозру 679 особам, 104 особи засуджені і 143 посадовці звільнено з посад», – цитує ОГП Баканова.

За даними Баканова, в органах влади різних рівнів СБУ виявила найбільше корупційних правопорушень.

Щодо викриття проявів корупції серед працівників контролюючих та правоохоронних органів, то розпочато 208 проваджень, зазначили в ОГП.

За даними ОГП 28 жовтня, генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела оперативну нараду з керівництвом Служби безпеки України щодо результатів роботи служби за 9 місяців.