СБУ: оголошено підозру командиру бойовиків угруповання «ЛНР»

Служба безпеки України повідомила про підозру учаснику угруповання «ЛНР», якого затримали військовослужбовці операції Об’єднаних сил при спробі перетнути лінію розмежування, повідомила пресслужба відомства.

«За попередньою інформацією, він втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції. Бойовик перебував у військовому однострої російського зразка. У ході досудового розслідування встановлено, що затриманим є командир ворожого мотострілецького підрозділу. Під його керівництвом бойовики угруповання брали участь в обстрілах позицій українських військових. Крім того, за даними слідства у лютому 2020 року зловмисник отримав громадянство РФ. Наразі слідчі СБУ підозрюють затриманого у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Чи визнає чоловік свою провину не повідомляється.

«Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – додали в СБУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».