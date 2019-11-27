СБУ повідомила про «очищення власних лав»

Служба безпеки України повідомила 27 листопада, що «оперативники управління внутрішньої безпеки СБУ спільно зі слідчими ДБР викрили на вимаганні неправомірної вигоди керівництво Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування».

«Українська спецслужба системно очищує власні лави від корупціонерів. Наше завдання – повернення довіри до служби та її співробітників», – інформує СБУ у фейсбуці.

На кілька годин раніше про затримання співробітників СБУ повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідчих ДБР, керівники Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування (ДОДТЛ) СБУ причетні до організації схеми з вимагання хабарів у підприємців, заявило Державне бюро розслідувань 27 листопада.

«За попередньою версією слідства, працівники згаданого департаменту систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від підприємців за обіцянки не складати протокол про виявлені порушення та не давати хід справам. З кожного підприємця правоохоронці вимагали від 20 до 300 тисяч гривень. Отримані гроші відмивали через низку підконтрольних підприємств. ДБР вже провело обшуки у приміщеннях ДОДТЛ та за місцем проживання фігурантів кримінального провадження», – повідомила у фейсбуці перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко.

За скоєний злочин Кримінальний кодекс України передбачає покарання за ст. 368 – позбавлення волі терміном до 10 років із забороною обіймати певні посади та займатися певною діяльністю протягом 3 років.