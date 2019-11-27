Працівники СБУ причетні до отримання хабарів від підприємців – ДБР

Керівники Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування (ДОДТЛ) СБУ причетні до організації схеми з вимагання хабарів у підприємців, заявило Державне бюро розслідувань 27 листопада.

«За попередньою версією слідства, працівники згаданого департаменту систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від підприємців за обіцянки не складати протокол про виявлені порушення та не давати хід справам. З кожного підприємця правоохоронці вимагали від 20 до 300 тисяч гривень. Отримані гроші відмивали через низку підконтрольних підприємств. ДБР вже провело обшуки у приміщеннях ДОДТЛ та за місцем проживання фігурантів кримінального провадження», – повідомила у фейсбуці перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення винним особам про підозру, а також обрання запобіжних заходів, вказують у ДБР.

За скоєний злочин Кримінальний кодекс України передбачає покарання за ст. 368 – позбавлення волі терміном до 10 років із забороною обіймати певні посади та займатися певною діяльністю протягом 3 років.