У СБУ прокоментували «фантазії» ФСБ щодо нібито планованого вбивства Соловйова

Служба безпеки України заявила, що «не має жодних планів щодо вбивства» російського телеведучого Володимира Соловйова. Так у спецслужбі відреагували на повідомлення ФСБ Росії і російського президента Володимира Путіна про нібито затримання осіб, які планували замах начебто на замовлення СБУ.

«Служба безпеки України з цікавістю ознайомилася із черговим «креативом» ФСБ РФ, яка «героїчно затримала неонацистів», що нібито планували вбивство «громадського діяча» Володимира Соловйова на замовлення СБУ», – заявили в СБУ.

«СБ України системно працює над посиленням безпеки нашої держави і не має наміру всерйоз коментувати нові фантазії російських спецслужб, які просто вигадують чергові здобутки для російської аудиторії. Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом – російським аналогом Геббельса – що обов’язково відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах після перемоги України», – наголосили в Службі безпеки.

У СБУ додали, що «враховуючи кількість фейків й антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самотужки захлинутися у «продуктах» власної низькопробної пропагандистської діяльності».

Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін, виступаючи перед співробітниками Генпрокуратури РФ, заявив, що ФСБ «припинила діяльність терористичної групи», яка нібито планувала вбивство «відомого російського тележурналіста».

Імені він не назвав. Згодом російське державне агентство «РИА Новости» з посиланням на ФСБ Росії повідомило, що йдеться про Володимира Соловйова – одного телеведучого ВДТРК, який відстоює прокремлівські позиції.

За повідомленням відомства, затримано групу «членів забороненої в РФ неонацистської терористичної організації», в якої вилучили «саморобний вибуховий пристрій, вісім саморобних «коктейлів Молотова», шість пістолетів ПМ, обріз мисливської рушниці, гранату РГД-5, понад тисячу патронів, наркотичні засоби, підроблені українські паспорти». У Слідчому комітеті заявили, що затримали шістьох людей – громадян Росії, і що завдання їм нібито дала СБУ.

Доказів підготовки замаху на Соловйова ні Путін, ні ФСБ не надали.