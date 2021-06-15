Викрито на хабарі керівництво одного зі стратегічних підприємств Міноборони – СБУ

Служба безпеки України повідомила, що у Львові викрила корупційну схему, організовану посадовцями державного підприємства Міністерства оборони України.

«За попередніми підрахунками, зловмисники завдавали державі збитків на пів мільйона гривень щомісяця. СБУ стало відомо, що директор підприємства та в.о. головного інженера налагодили схему отримання «відкатів». В обхід встановленої процедури, без погодження регіонального Фонду державного майна України, вони здавали в оренду складські приміщення за значно заниженою вартістю. Ціна послуг залежала від масштабності орендованих площ. Правоохоронці затримали зловмисників «на гарячому» згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання 52 тис грн неправомірної вигоди», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, під час обшуків за місцем роботи фігурантів провадження правоохоронці виявили «чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність».

«Затриманим буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Встановлюється можлива причетності й інших посадових осіб вищевказаної установи до протиправної діяльності», – йдеться в повідомленні.

Про яке саме держпідприємство у Львові йдеться у відомстві не вказують.

Напередодні в Офісі генерального прокурора повідомили про затримання в Одесі керівника підрозділу Військово-морських сил Збройних сил України. За даними відомства, військовослужбовець вимагав від співробітника Нацполіції України 10 тисяч доларів, щоб влаштуватись на посаду до ДБР.