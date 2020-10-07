СБУ викрила двох іноземців, які вербували «до лав екстремістів»

Служба безпеки України заявила 7 жовтня, що запобігла спробі створення в Україні осередку міжнародного неонацистського угруповання, яке причетне до вчинення у різних країнах світу терористичних проявів на расовому ґрунті з використанням саморобних вибухових пристроїв.

Як ідеться в повідомленні, оперативники спецслужби встановили двох іноземних громадян, які прибули в Україну для вербування місцевих жителів до лав екстремістів.

«Свою протиправну діяльність іноземці здійснювали у Києві, Харкові та Львові. Вони також підготували відеоролик, в якому пропагували ідеї неонацизму і закликали громадян до вчинення особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивств і терактів. Для поширення цього відео представники угруповання залучили учасників спеціалізованих спільнот у соцмережах», – вказує СБУ.

За даними спецслужби, іноземці намагалися вступити до одного з українських військових підрозділів для здобуття бойового досвіду, який представники угруповання планували використовувати у протиправній діяльності.

Служба безпеки України на підставі положень Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» ухвалила рішення про примусове повернення вербувальників до країни походження з подальшою забороною в’їзду в Україну терміном три роки.