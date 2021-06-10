Міжнародний кримінал: СБУ заблокувала канал переправки мігрантів і зброї через Україну

У Службі безпеки України повідомили, що контррозвідники на Одещині викрили і припинили канал незаконного переправлення мігрантів, зброї та підакцизних товарів.

«До складу злочинної групи входили громадяни України і Республіки Молдова, які здійснювали переправлення нелегалів, зброї та підакцизних товарів через Кучурганський лиман. За попередніми даними слідства, до організації незаконного каналу, можливо, причетні окремі посадовці «Міністерства державної безпеки» так званої Придністровської Молдавської Республіки. Співробітники СБУ затримали двох зловмисників, громадян України і Молдови, на «гарячому» під час спроби переправлення в Україну партії підакцизних товарів і вибухових пристроїв», – повідомила пресслужба СБУ.

Повідомляється, що серед вилученого – цигарки, гранати боєприпаси, патрони тощо.

«Напередодні контррозвідники СБУ задокументували незаконне переправлення цим каналом через державний кордон України групи нелегалів. Слідчими органів безпеки розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 201 і ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Наразі затриманим повідомлено про підозру», – йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають.