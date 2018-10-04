СБУ: викрите постачання до Росії матеріалів для будівництва Керченського мосту

Служба безпеки України стверджує, що викрила протиправне постачання матеріалів до Росії, які використовувалися для будівництва Керченського мосту між російською територією та анексованим нею Кримом.

«Оперативники спецслужби задокументували, що менеджмент одного з українських підприємств, яке здійснює видобування щебеню, налагодили його поставки до країни-агресора. Ділки без необхідної дозвільної документації видобували у кар’єрах, власником яких є громадянин РФ, корисну копалину та реалізовували її, зокрема через посередників російській компанії, яка є дочірньою структурою «ОАО «Мостожелезобетонконструкция», – заявили в СБУ.

За даними відомства, це товариство під час закупівлі продукції українських постачальників виконувало роботи із будівництва Керченського мосту. Загалом до Росії здійснили 25 поставок щебеню загальною масою 28 тисяч тонн.

СБУ повідомило, що правоохоронці провели «санкціоновані слідчі дії» в приміщеннях адміністрації кар’єрів та за місцем фактичного проживання директора підприємства. Співробітники Служби безпеки заявляють, що виявили та вилучили договори, контракти, вантажно-митні декларації, які підтверджують фінансово-господарські операції з російськими структурами, що діють в анексованому Криму.

Провадження розслідують за статтею 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України).

15 травня відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини Керченського мосту, який з’єднує Росію з анексованим нею Кримом. У заході взяв участь президент Росії Володимир Путін.

Євросоюз офіційно запровадив санкції стосовно компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.