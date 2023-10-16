СБУ повідомила про підозру понад пів сотні колаборантів на лівобережній Херсонщині

Служба безпеки повідомила про підозру 57 колаборантів, які вступили до створеного силами РФ «головного управління МВС РФ Херсонської області» на лівобережній частині регіону.

«Зʼясовано, що «підбір» ворожих поплічників до лав окупаційного органу здійснювали кадрові співробітники ФСБ. Після отримання «посад» колаборантам видали «посвідчення» та формений одяг російського зразка, а також вогнепальну зброю. Це дозволяло їм вільно пересуватися по захопленій частині Херсонщини та проводити каральні заходи проти місцевих жителів. Під час таких «рейдів» російські окупанти разом зі своїми поплічниками викрадали людей прямо «посеред» вулиці та відвозили їх у російські катівні. У застінках до людей застосовували жорстокі тортури, у тому числі катували струмом і протягом тривалого часу залишали без води», – повідомила пресслужба СБУ.

Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності, кажуть в СБУ.

Українські війська звільнили Херсон у листопаді 2022 року. Лівобережна Херсонщина перебуває під російською окупацією.