СБУ каже, що запобігла теракту в коледжі на Черкащині – двох студентів затримали зі зброєю

Служба безпеки України повідомила, що запобігла вчиненню терористичного акту в одному з коледжів у Черкаській області – в ході слідчо-оперативних дій викрито двох студентів, які погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників, повідомила у середу пресслужба відомства.

«У зловмисників вилучено пістолети. Інформацію щодо підготовки до теракту вони поширили через заборонену в Україні соцмережу «Вконтакте». За даними слідства, встановлено, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників. Також, зловмисники закликали через соцмережі приєднуватись до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками. Під час обшуків за місцями проживання, правоохоронці виявили два пістолети, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності. Вилучені предмети направлено на експертизу», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що відкрите кримінальне провадження за статтею «терористичний акт», тривають слідчі.

Раніше в СБУ повідомляли, що у 2021 році, за матеріалами відомства, суди покарали понад 320 осіб за статтею про тероризм.