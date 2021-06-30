Культурні цінності І тисячоліття до н.е. намагалися вивезти з України – СБУ

У Службі безпеки України повідомили, що запобігли нелегальному вивезенню з України партії культурних цінностей І тисячоліття до нашої ери.

«У Київській області СБУ викрила організовану групу контрабандистів. Зловмисники намагалися переправити до країн ЄС майже 30 посилок з унікальними виробами, що датуються І тисячоліттям до н.е. та періодом Київської Русі. Встановлено, що до складу групи входило декілька мешканців регіону. Ділки викуповували у місцевих колекціонерів культурні цінності для їх нелегального збуту за кордон. Своїх іноземних клієнтів вони підшукували через інтернет, у тому числі на спеціалізованих сайтах. Переправити контрабандну ділки планували через сервіси міжнародного поштового зв’язку», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час обшуків правоохоронці виявили, крім виробів і прикрас І тисячоліття до н.е. та періоду Київської Русі, також і холодну зброю, срібні монети та предмети побуту першого тисячоліття н.е.

«Експертиза підтвердила належність вилучених предметів до культурних цінностей. Наразі одному з організаторів групи слідчі органів безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда)», – йдеться в повідомленні.

Слілчі дії тривають.

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