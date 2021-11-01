СБУ прозвітувала про статистику покарань за корупцію і злочинні організації

З початку року за матеріалами Служби безпеки України засуджено 99 чиновників, які причетні до схем систематичного вимагання хабарів та розкрадання державних грошей, повідомила пресслужба СБУ.

Крім того співробітники СБУ знешкодили дев’ять злочинних організацій і десятки кримінальних груп. Серед них – озброєні банди, підконтрольні лідерам транснаціональних угруповань, у тому числі «злодіям у законі» з Росії, йдеться в повідомленні.

За даними відомства, наймасштабніші кримінальні угруповання викрито у Харкові, Києві, у Рівненській області, а також в Дніпрі.

«За викритими фактами протиправної діяльності тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів», – йдеться у повідомленні.

Загалом, як вказує СБУ, за 9 місяців року у зв’язку з протидією загрозам держбезпеки, пов’язаним з корупцією та оргзлочинністю, відкрито 831 кримінальне провадження, 1275 особам повідомлено про підозру, 313 осіб засуджено (99 з них – посадовці).