СБУ підозрює кримчанина у «державній зраді» за сприяння російським силовикам

Служба безпеки заочно повідомила про підозру за статтею «державна зрада» директору комерційного підприємства з тимчасово окупованого Криму, який надавав послуги з обслуговування військової техніки силовим структурам Росії, повідомила у середу пресслужба СБУ.
«За даними досудового слідства органів безпеки, до анексії Криму підприємство було єдиним потужним паливозаправником в аеропорту Сімферополя. Фірма спеціалізувалася на забезпеченні паливно-мастильними матеріалами та заправці саме цивільних повітряних суден. Після незаконної анексії Криму підприємство продовжило свою діяльність. Проте його «клієнтами» стали силові структури країни-агресора, зокрема Міністерство оборони, Національна гвардія, ФСБ. Для формування доказової бази правоохоронці провели санкціоновані обшуки за адресами нерухомості фігуранта на материковій частині України та допити свідків. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку та інші матеріали, які доводять його протиправну діяльність», – йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, досудове слідство триває.
Інформації про особу чоловіка СБУ не надає, відповідно, неможливим є встановити його реакцію на таке рішення українських органів.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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