СБУ підозрює кримчанина у «державній зраді» за сприяння російським силовикам

Служба безпеки заочно повідомила про підозру за статтею «державна зрада» директору комерційного підприємства з тимчасово окупованого Криму, який надавав послуги з обслуговування військової техніки силовим структурам Росії, повідомила у середу пресслужба СБУ.

«За даними досудового слідства органів безпеки, до анексії Криму підприємство було єдиним потужним паливозаправником в аеропорту Сімферополя. Фірма спеціалізувалася на забезпеченні паливно-мастильними матеріалами та заправці саме цивільних повітряних суден. Після незаконної анексії Криму підприємство продовжило свою діяльність. Проте його «клієнтами» стали силові структури країни-агресора, зокрема Міністерство оборони, Національна гвардія, ФСБ. Для формування доказової бази правоохоронці провели санкціоновані обшуки за адресами нерухомості фігуранта на материковій частині України та допити свідків. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку та інші матеріали, які доводять його протиправну діяльність», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, досудове слідство триває.

Інформації про особу чоловіка СБУ не надає, відповідно, неможливим є встановити його реакцію на таке рішення українських органів.

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