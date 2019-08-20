СБУ заявила, що запобігла вибухам під час концерту «Кварталу 95» на Сумщині

Служба безпеки України заявила, що запобігла вибухам під час фестивалю «Kvartal FEST» у селищі Підопригори Сумської області. Там 23 серпня виступатиме студія «Квартал 95».

«Правоохоронці вилучили за місцями проживання зловмисників гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини. Наразі слідство перевіряє версію щодо підготовки провокаційних акцій під час масових заходів, у тому числі в культових приміщеннях, а також під час урочистостей з нагоди святкування Дня Прапора України та проведення концерту «Kvartal FEST» 23 серпня на території Сумщини», – повідомили в СБУ.

У відомстві розповіли, що затримали 19-річного сумчанина, який входить до радикального молодіжного угруповання і разом зі спільниками планував підірвати боєприпаси та вибухівку у місцях масового скупчення людей.

Виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов раніше очолював студію «Квартал-95».