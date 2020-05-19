СБУ не розслідує заяви Киви, який назвав Львівщину «колискою українського фашизму»

Служба безпеки України не розслідує заяви народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви, який назвав Львівщину «колискою українського фашизму», повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Станом на сьогодні досудове розслідування в кримінальних провадженнях за вказаними вами обставинами слідчими органів безпеки не здійснювалися і не здійснюються», – розповіла Гітлянська Радіо Свобода.

8 травня Кива у Facebook назвав прем'єра Дениса Шмигаля «сучим нащадком зрадників та посібників нацизму із Львівської області, колиски українського фашизму».

Після цього народні депутати з групи «Львівщина» звернулися до Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора із закликом дати правову оцінку заявам Киви.