Народні депутати просять СБУ і ОГП перевірити заяви Киви

Народні депутати зі групи «Львівщина» закликали Службу безпеки України і Офіс генерального прокурора дати правову оцінку заявам народного депутата Іллі Киви (фракція «Опозиційна платформа – За життя»). Заява з'явилася після того, як 8 травня у фейсбуці Кива назвав Львівщину «колискою українського фашизму».

«Тим самим Кива повторив тезу сталінської пропаганди, яка сьогодні стала інструментом війни, що її Путін розв’язав проти України. Пропаганди по своїй суті людиноненависницької, тоталітарної та глибоко українофобської. У 30-50-х роках минулого століття формулювання про «український фашизм» стали своєрідним виправданням комуністичного геноциду проти українського народу. Сьогодні подібні ярлики прямо служать інтересам Кремля, бо з їх допомогою вороги України намагаються розпалити ненависть між українцями, поділити нас на регіональній та етнічній основі», – йдеться в заяві, яку підписали 17 депутатів.

Вони також закликали голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і президента Володимира Зеленського дати публічну політичну оцінку подібним висловам.

«Прихильникам Сталіна та Путіна не місце в незалежній, європейській, демократичній Україні», – наголошують автори заяви.

На початку року тодішній генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження за фактом нанесення народним депутатом України Іллею Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.