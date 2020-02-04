Кива прокоментував відео ймовірного листування з Жириновським

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива у коментарі Радіо Свобода не підтвердив і не заперечив інформацію про своє листування з лідером Ліберально-демократичної партії Росії, депутатом Державної думи Володимиром Жириновським.

«Я насправді парламентар європейської держави. І я за міжпарламентські взаємовідносини, які будуть зміцнювати мою країну та приносити користь моєму народу. Депутати російської Думи – це такі ж парламентарі», – сказав Кива в коментарі Радіо Свобода.

У відповідь на питання, чи це він на відео, Кива сказав: «Чому я не визнаю? Я не заперечую, дорога моя. Можна ж підтверджувати, можна заперечувати, а можна – залишатися в нейтральній позиції».

«Я із багатьома народними депутатами і Європарламенту, і Державної думи веду взаємовідносин, тому що саме в процесі взаємовідносин народжуються компроміси», – заявив Кива.

Після зауваження журналістки Радіо Свобода, що Жириновський підтримує анексію Криму та бойовиків угруповань «ДНР» та «ЛНР» Кива сказав: «І що? З ними не потрібно розмовляти? Моя зброя як парламентаря – слово. Я повинен боротися в інтересах своєї країни. Боротися я повинен словом, переконанням, розмовою, пошуком компромісів. Вам це не подобається? Ви хочете, щоб ми далі всіх вбивали?»

4 лютого портал TK Media оприлюднив відео, на якому один з народних депутатів листується в месенджері з контактом на ім’я «Жирик… Владимир Вольфович». Журналісти стверджують, що на кадрах зображений Кива. Він просить перетелефонувати йому й набирає повідомлення, в якому розповідає, що з нинішньою владою «шансів відновити економіку та взаємовідносини немає».

У 2016 році Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження за статтею 285-3 Кримінального кодексу (сприяння терористичній організації) проти Жириновського. Пізніше підозри у цій справі оголосили ще двом депутатам Держдуми від ЛДПР Михайлу Дєгтярьову й Олексію Діденку. У вересні 2018 провадження перекваліфікували за іншою статтею ККУ 285-5 (фінансування тероризму).

За версією слідства, з 2014 по 2017 роки вони надавали матеріальну допомогу представникам угруповань «ДНР» і «ЛНР». А саме ЛДПР неодноразово відправляла бойовикам на Донбас автомобілі з гуманітарними вантажами.

Сам Жириновський у відповідь на дії ГПУ заявляв, що кримінальні справи проти нього в Україні – це «спроби політичного переслідування за те, що він називає речі своїми іменами».