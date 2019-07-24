Азаров і Жириновський. Дискусія «політичних мумій» про Україну

(Рубрика «Точка зору»)

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії​ (ЛДПР) Володимир Жириновський пророкує Україні кривавий Майдан, розкол і подальше приєднання до Росії. Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров теж вірить у кривавий державний переворот, ось тільки в приєднання до Росії не вірить, немає в Україні відповідних політичних сил, виходить, потрібно Миколу Яновича відрядити.

Добре, що подібними розмовами тепер займаються не чинні політики, російські та українські, а ті, кого вважаю «політичними муміями». Жириновський, яким колись у Росії лякали дітей, і якого вважали можливим претендентом на владу в країні, схоже, перетворився на п'яте колесо у возі. Особливо гостро це помітно на прикладі анексованого Криму, де партійним спискам ЛДПР на чолі з Жириновським відмовили в участі у виборах до місцевої «Держради», пояснивши це відсутністю необхідних документів (ввечері 24 липня стало відомо, що суд дозволив ЛДПР зареєструватися на виборах в окупованому Криму – ред).

Вигнання Жириновського з Криму ще раз нагадало, що в Кремлі його сприймають усе більше як телевізійного шоумена, навіть не як лояльного політика

Вигнання Жириновського з Криму, в якому його партія ніякої реальної конкуренції «Единой России» не становила, ще раз нагадало, що в Кремлі Володимира Вольфовича, який втрачає політичну вагу, сприймають усе більше як телевізійного шоумена, навіть не як лояльного політика. І, схоже, його єдине завдання тепер ‒ лякати українців.

У цьому сенсі завдання Жириновського та Азарова, в принципі, збігаються. Коли слухаєш передбачення Миколи Яновича, то якось навіть трохи соромно стає, що колись людина з таким горизонтом мислення і таким ставленням до власної країни очолювала український уряд, ухвалювала важливі рішення, аналізувала ‒ подумати тільки! ‒ ситуацію.

Діалог «політичних мумій» має нагадати нам, що навіть коли Жириновський і Азаров були ще молодими й повними сил, їхні світогляди не дуже відрізнялися

І цей діалог «політичних мумій» має нагадати нам, що навіть коли Жириновський і Азаров були ще молодими й повними сил, їхні світогляди не дуже відрізнялися. Просто тоді ми могли списувати подібні заяви на політичну кон'юнктуру, бажання вбудуватися в систему, заробити чималі гроші.

Але зараз, коли всі їхні основні завдання виконані, ми можемо переконатися, що вони насправді напевно думають так ‒ дійсно все своє життя проживають в очікуванні кривавих річок із обстріляними берегами. Така ось страшна казка від політиків, які йдуть.

Довідка: На 8 вересня в анексованому Росією Криму та Севастополі заплановане проведення виборів депутатів російського парламенту та місцевих рад. Офіційний Київ, а також низка міжнародних організацій і багато країн світу не визнають російських виборів на півострові.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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