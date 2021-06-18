Нелегальний трафік ліків на окупований Донбас – СБУ викрила злочинну групу

У Службі безпеки України повідомили про блокування каналу постачання лікарських засобів бойовикам угруповання «ДНР».

«Зловмисники використовували механізм «перерваного транзиту», коли вантаж ніби призначено для Грузії, а насправді постачається на тимчасово окуповані території. У межах кримінального провадження співробітники СБУ провели низку обшуків за місцями діяльності зловмисників. На території Дніпропетровської та Харківської областей вилучено 1 тонну лікарських засобів загальною вартістю 1,9 млн грн, 18 тонн косметичних виробів вартістю 800 тис. грн, товарно-супровідні документи щодо зовнішньо-економічної діяльності», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними відомства, організували оборудку мешканці Дніпропетровської області.

«Зловмисники вивозили медикаменти через митні пости на Східній Україні. Наразі учасникам схеми готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації)», – йдеться в повідомленні.

Слідчо-оперативні заходи тривають.