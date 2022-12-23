Затримано чоловіка, який навів ракетний удар військ РФ по школі та лікарні у Лимані – СБУ

Служба безпеки повідомила про затримання чоловіка, який збирав розвіддані про розташування вогневих позицій та маршрути переміщення ЗСУ на Донеччині.

«Також він передавав ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ на території Лиману. Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і проведення масованих ракетних обстрілів українського міста. За наводкою цього зловмисника російські загарбники здійснили повітряний удар по місцевій школі та обласній клінічній лікарні. Після ворожої атаки він виходив на місцевість щоб зробити фото-, відеофіксацію пошкоджених будівель і відправити «звіт» своїм російським кураторам», – розповіли в СБУ.

СБУ затримали чоловіка під час передачі інформації.

«Затриманим виявився місцевий житель, якого у квітні цього року завербував представник спецслужб РФ для проведення підривної діяльності в регіоні. Для комунікації використовували анонімні месенджери. Під час затримання у російського агента виявлено мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом. Наразі фігуранту повідомлено про підозру», – йдеться в повідомленні.

Чоловіка взяли під варту.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.