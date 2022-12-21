«Таких історій не одна, не дві, їх до десяти». Малюк про підготовку РФ замахів на керівництво України

Російські спецслужби постійно займаються плануванням і підготовкою замахів на політичне і військове керівництво України, повідомив виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Василь Малюк.

«Таких історій не одна і не дві, скажу так: їх до десяти», – сказав очільник СБУ в інтерв’ю телеканалу «1+1» і додав, що Служба безпеки вчасно виявляє такі плани та нейтралізує їх. За його словами, низка кримінальних проваджень за цими фактами перебуває на етапі документування.

«Працюють вони не тільки по мені, а й по багатьох високопосадовцях нашої країни, зокрема у них є ціль номер один, номер два, номер три і так далі… У них нічого не вийшло, не вийде. Ми працюємо на випередження, опрацьовано не одну групу», – сказав Малюк.

Щодо конкретних випадків, то, за словами очільника СБУ, нещодавно вдалося запобігти замаху на керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова і міністра оборони Олексія Резнікова.

У березні про те, що на президента Володимира Зеленського було понад десять замахів, у коментарі «Українській правді» повідомляв радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.