Правоохоронці проводять обшуки у мера Мукачева. Балога відреагував

Служба безпеки України і Національне антикорупційне бюро проводять обшуки у міського голови Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та в низці компаній, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в Службі безпеки України.

«Сьогодні вранці відбуваються обшуки у міського голови Мукачева Андрія Балоги, Михайла Ланьо та в низці компаній через корупційну схему продажу комунальної землі навколо стадіону «Авангард». Це ласий шматок у центрі Мукачева на березі р. Латориця», – повідомило джерело.

За його даними, влітку Мукачівська міська рада виставила на торги 3 га комунальної землі.

«За класичною корупційною схемою вартість ділянки занизили в кілька разів і «перемогла» компанія, яка фактично належить голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланьо, більш відомому як кримінальний авторитет «Блюк».Ціну землі було занижено вдесятеро. Міський бюджет Мукачева недоотримав від продажу 100 млн грн», – сказав співрозмовник агентства.

Також Суспільному в управлінні СБУ в Закарпатській області підтвердили проведення обшуків у міського голови Мукачева Балоги.

Журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела у правоохоронних органах у телеграмі повідомив, що обшуки проводять через ймовірну корупційну схему продажу стадіону «Авангард», сума збитків може сягати майже 100 мільйонів гривень.

Андрій Балога заявив, що він переконаний у законних діях міської ради.

«Провадження в рамках якого відбуваються слідчі дії стосується викупу земельної ділянки ТОВ «Універсал-М», яка ними орендується у місті з 2003 року. По-друге, всі рішення та процедури щодо цієї земельної ділянки здійснювались у поточному році, відповідно до чинного законодавства.

Вся потрібна інформація та документи були надані правоохоронцям у повному обсязі у співпраці зі слідством, на усіх етапах їх роботи», – написав він на своїй сторінці в фейсбук.

Михайло Ланьо наразі це повідомлення не коментував.