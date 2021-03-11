У Києві викрили угруповання наркоторговців, вилучене оцінюють у 1,5 млн дол – СБУ

Служба безпеки України заблокувала у Києві діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні і збуті оптових партій наркотиків, психотропів і прекурсорів, повідлмила у четвер пресслужба відомства.

«За оперативними даними, щомісячний «прибуток» зловмисників становив майже 70 млн грн. У ході проведення 46-ти обшуків за місцями проживання учасників групи, їх транспортних засобах та у трьох нарколабораторіях, правоохоронці вилучили: понад 100 кг підготовленого до продажу амфетаміну, MDMA PVP і метадону; 5 тонн сировини для виготовлення психотропів; обладнання для виготовлення «товару»; 300 тисяч доларів, 30 тисяч євро та 20 тисяч гривень, одержаних злочинним шляхом. Загальна сума вилучених заборонених речовин становить понад 1,5 млн доларів за цінами «чорного ринку», – повідомили у відомстві.

В СБУ кажуть, що, за попередньою версією, до складу групи входило 14 мешканців столичного регіону.

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Нарколабораторії вони облаштували у трьох власних домоволодіннях на території Київської області. За оперативною інформацією, щомісяця зловмисники виробляли понад 150 кг психотропів. Для продажу готового товару ділки створили три інтернет-магазини... Правоохоронці затримали 9 організаторів і активних учасників групи», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що затриманим повідомлено про підозру, а місцезнаходження інших причетних до наркоторгівлі шукають.