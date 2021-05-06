СБУ заявила про блокування каналу нелегальних пасажирських перевезень з ОРДЛО

Служба безпеки України повідомляє, що заблокувала трафік підпільних пасажирських перевезень із території ОРДЛО до Харківської й Дніпропетровської областей і в зворотному напрямку.

«За оперативною інформацією, частину грошей від нелегального бізнесу ділки сплачували до «бюджету» незаконних збройних формувань. Для перевезення пасажирів організатори протиправної діяльності використовували «маршрут» через територію РФ і тимчасово непідконтрольні ділянки держкордону… Щомісяця ділки здійснювали до п’яти рейсових поїздок», – йдеться в повідомленні.

Організатором схеми в СБУ назвали жителя Макіївки Донецької області, «який для організації нелегальних перевезень використовував два власні мікроавтобуси».

«У ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці викрили у пункті пропуску «Гоптівка» транспортні засоби учасників схеми. Наразі одного із зловмисників затримано, йому повідомлено про підозру», – йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрили за статтею «участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації».