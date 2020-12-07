Викрито незаконну схему закупівель військового обмундирування на понад 1 млн грн – СБУ

У Службі безпеки України повідомили про викриття схеми розтрати бюджетних коштів під час держзакупівель військового майна командуванням однієї з військових частин, дислокованих у Полтавській області.

«За попередніми даними слідства, посадовці організували механізм одержання неправомірної вигоди через придбання захисних елементів військового обмундирування за безпідставно завищеними цінами. Для реалізації схеми і перемоги визначеної комерційної структури вони створили штучні умови. Встановлено, що «різниця» у розмірі 30% від суми укладеного договору з постачальниками продукції була привласнена фігурантами», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, під час обшуків на території військової частини правоохоронці виявили документацію із «доказами протиправної діяльності» і контрольні зразки придбаних товарів для проведення експертиз.

«За оцінками експертів, оборудка завдала державі збитки у розмірі понад 1 мільйон гривень. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. У межах кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії», – йдеться в поваідомленні.

Скільки саме осіб фігурують у справі і про яку військову частину йдеться наразі невідомо.