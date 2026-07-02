СБУ: доцента Військової академії в Одесі підозрюють у спробі передачі РФ даних щодо дронів, його затримали

Служби безпеки України заявила про затримання доцента наукового центру однієї із провідних академій Міноборони України, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку.

Як повідомляє пресслужба відомства, чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), він перебуває під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, підозрюваний замовлення російського ГРУ копіював та пересилав куратору з РФ проєктну документацію про новітні ударні дрони Сил оборони, а також безпідставно визнавав неперспективними розробки українських виробників озброєння, які проходили експертну оцінку своїх тактико-технічних характеристик.

У Службі безпеки стверджують, що завдяки діям на випередження використали «крота» для дезінформування противника, а також запобігли передачі Москві секретних розробок української оборонної промисловості.

Слідство встановило, що доцент був завербований російськими спецслужбістами через його знайомого з РФ, в обмін на виконання агентурних завдань фігурант сподівався на «посаду» в окупаційній адміністрації РФ.

Одеська обласна прокуратура додає, що підозрюваним є 45-річний науковий співробітник Військової академії в Одесі. Зазначається, що військовий інженер працював із державною таємницею та інформацією з грифами «таємно» і «цілком таємно».

За даними слідства, чоловік мав проросійські переконання та заперечував українську незалежність.

У прокуратурі зазначають, що з початку 2023 року підозрюваний почав підтримувати контакти з родичами та знайомими в Орловській області РФ, розуміючи перспективу доступу до військових даних і його проросійську налаштованість, йому запропонували стабільну оплату та завербували агенти РФ.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання людей, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють у держзраді, диверсіях на замовлення російських спецслужб.

За даними Офісу генпрокурора, українські правоохоронці розпочали розслідування понад 25000 злочинів проти національної безпеки – від початку повномасштабного вторгнення РФ до 17 червня 2026 року.



