CБУ повідомила про підозру міністру енергетики РФ Шульгінову

Служба безпеки України повідомила про підозру міністру енергетики РФ Миколі Шульгінову, який «підключив» російські військові бази до захоплених електростанцій на Херсонщині.



Як повідомляє пресслужба відомства, високопосадовець сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у забезпеченні електроенергією окупаційних угруповань.



За даними слідства, у липні 2022 року Шульгінов прибув до тимчасово окупованого Криму, де анонсував «приєднання» енергосистеми півострова до захоплених електростанцій на лівобережній Херсонщині.



«Згідно із задумом російського посадовця відповідні високовольтні лінії електропередач функціонують за напрямками «Каховська – Джанкой» та «Каховська – Островська».Таким чином він забезпечує енергопостачання військових підрозділів та окупаційних адміністрацій Росії, які базуються на тимчасово окупованій території на півдні України», – йдеться у повідомленні.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шульгінову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1, 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).



Оскільки підозрюваний перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України, додають у СБУ.

Шульгінов наразі це повідомлення не коментував.

Частина південних областей України та Крим є окупованими російськими військами. Окупанти використовують наявну на цих територіях інфраструктуру, в тому числі лінії електропередач.