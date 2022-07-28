Росія хоче забрати херсонські ЛЕПи, які раніше живили Крим

Російська влада заявляє про наміри інтегрувати в енергосистему своєї країни лінії електропередач біля адмінкордону з анексованим Кримом. Ці лінії забезпечували енергопостачання півострова до листопада 2015 року, а потім були підірвані невідомими. В результаті Росії довелося витратити сотні мільйонів рублів, щоб налагодити енергопостачання Криму з власних джерел. Що означає захоплення Росією цих ліній зараз, з'ясовували кореспонденти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Херсонська область була захоплена російською армією наприкінці лютого в рамках повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді вона перебуває в окупації. Збройні сили України поступово звільняють регіони Херсонщини, але значну частину області продовжують контролювати російські сили.

Перше, що зробили російські військові після захоплення області – силовим шляхом відновили подачу дніпровської води у Крим.

Через п’ять місяців від початку повномасштабного воєнного вторгнення російська влада заявила про «відновлення» ліній електропередач у Херсонській області.

«Створено можливість для синхронізації з енергосистемою Росії»

«Знаменна подія: ми вже одну лінію поставили під робочу напругу Джанкой-Каховка (330 кВт), далі буде поставлена під напругу лінія Островська-Каховка (330 кВт). Тим самим відновлені лінії, пошкоджені у 2015 році націоналістами на території України», – заявив міністр енергетики Росії Микола Шульгінов під час візиту до Херсонської області.

Цю лінію електропередач, за його словами, планують у майбутньому «синхронізувати з енергосистемою Росії».

Створено технічну можливість для подальшої синхронізації енергосистеми Росії з енергосистемами Херсонської та Запорізької областей

«Створено технічну можливість подачі напруги для електропостачання споживачів, власних потреб на території Херсонської та Запорізької областей у разі форс-мажорних обставин через деструктивні дії України. Крім того, створено технічну можливість для подальшої синхронізації енергосистеми Росії з енергосистемами Херсонської та Запорізької областей», – сказав він.

За даними Міненерго Росії, у разі з’єднання енергосистем Росії, Херсонської та Запорізької областей перетікання активної потужності становитиме близько 600 МВт електроенергії.

У Міністерстві енергетики України поки що публічно не відреагували на цю заяву. У відомстві не змогли оперативно надати проєкту Крим.Реалії інформацію про стан ЛЕП у Херсонській області, а також свою позицію щодо заяви Міненерго Росії, пославшись на відсутність міністра на робочому місці. У міністерстві рекомендували звернутися з інформаційним запитом. Ми надіслали його і готові оприлюднити відповідь.

Механізми та поведінка окупантів неодноразово свідчили про те, що їхні дії завжди спрямовані на викрадення ресурсів, а не на їх постачання

У Представництві президента України в АРК називають ситуацію з ЛЕП у Херсонській області «крадіжкою електрики», що може спричинити дефіцит електроенергії для потреб жителів півдня України.

«Механізми та поведінка окупантів неодноразово свідчили про те, що їхні дії завжди спрямовані на викрадення ресурсів, а не на їх постачання. Це вже сталося з Північно-Кримським каналом, це відбувається з викраденням українського зерна з елеваторів та у фермерів новоокупованих територій півдня. Тепер до цього переліку може додатися електроенергія», – зазначили у відомстві 25 липня.

Як Росія «відновила» те, що до цього відновила Україна

Лінії електропередач, про які йдеться, десятки років забезпечували електрикою Крим. Ця практика тривала навіть після того, як Росія його анексувала. Ще півтора року після того, як півострів де-факто перейшов під контроль Росії, українська електроенергія продовжувала надходити в регіон.

Згідно з угодою між Україною та Росією, українська влада постачала електрику на півострів, позначений як «Кримський федеральний округ» (невизнаний Україною, країнами Європи та Заходу), через що в Україні спалахнув скандал.

У результаті наприкінці листопада 2015 року ЛЕПи на Херсонщині були підірвані невідомими. Це сталося під час акції з громадянської блокади постачання українських продуктів і товарів на півострів, організовану кримськотатарськими активістами. Але вони причетність до підриву електроопор заперечують.

Виконавців і причетних до цього підриву ЛЕП українська влада не назвала. Російська влада Криму звинуватила в цьому «українських націоналістів» і «терористів».

Підірвані лінії електропередач невдовзі були відновлені українськими енергетиками. Активісти, які спочатку перешкоджали ремонту, дозволили завершити роботи з єдиною умовою – не подавати напругу на Крим.

Аварійно-відновлювальні роботи енерголіній «Каховська-Титан», «Мелітополь-Джанкой», «Каховська-Островська», «Каховська-Джанкой», пошкоджених у 2015 році в Херсонській області, обійшлися, за даними НЕК «Укренерго», в 1,2 мільйона гривень.

Усі ці роботи, за даними підприємства, були завершені 31 грудня 2015 року з дотриманням умови відсутності подачі електрики в Крим.

Тому заява Миколи Шульгінова про «відновлення ліній, пошкоджених у 2015 році» в Херсонській області, очевидно, означає лише запуск електрики ними, здійснений в умовах окупації частини області російськими військами. Оскільки їх фізичне відновлення після підриву раніше завершили українські енергетики.

Трофейна електрика для Криму?

Російський глава Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) вважає відновлення подачі електрики «кримськими» ЛЕПами в Херсонській області «важливим кроком до економічної інтеграції» українських регіонів у Росію і зазначив, що Крим готовий «стати транзитним регіоном» для подачі електроенергії сусідам на півдні України.

У Представництві президента України в АРК припускають, що насправді це може означати наміри Росії знову забезпечувати півострів електроенергією за рахунок України.

Енергосистема окупованого Криму ніколи не була самодостатньою і завжди вимагала постачання електрики

«Попри заяви окупантів про готовність Криму за потреби стати «транзитним регіоном» для подачі електроенергії на новоокуповані території півдня України, ймовірно, що ситуація буде діаметрально протилежною. Енергосистема окупованого Криму ніколи не була самодостатньою і завжди вимагала постачання електрики з інших регіонів. Дуже ймовірно, що в умовах окупації окремих територій півдня України, зокрема Енергодару та Запорізької АЕС, відновлення високовольтних ліній електропередач між Херсонською областю та окупованим Кримом може бути використане саме для забезпечення потреб Криму за рахунок окупованої Запорізької АЕС», – вважають у відомстві.

Внаслідок підриву ЛЕП у Херсонській області в 2015 році півострів, нагадаємо, опинився без енергопостачання і тривалий час жив у таких умовах. Цей період кримчани назвали «блекаутом», а російська влада – «енергоблокадою».

Російська влада Криму виявилася не готова до такої ситуації і кілька років не могла налагодити безперебійне енергопостачання регіону. В результаті Росії довелося будувати власний «енергоміст» – прокладати лінії енергопостачання дном Чорного моря. Для забезпечення повноцінного електропостачання півострова на його території також довелося збудувати дві ТЕС.

Торік у російському уряді Криму прогнозували новий енергодефіцит у зв’язку з тим, що ще на рубежі 2020 і 2021 років півострів «сягнув історичного максимуму перетікання» енергомостом із Краснодарського краю – 1,6 мільйона мегават при власній генерації в 1,3 мільйона мегават. Таку заяву зробив на той момент призначений Кремлем міністр палива та енергетики окупованого Криму Євген Рукавишников. Через два місяці після цього він залишив свою посаду, подавши заяву «за власним бажанням».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.