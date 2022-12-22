«Закликав отримувати паспорти Росії». СБУ оголосила підозру колишньому депутату від «Партії регіонів»

Служба безпеки України оголосила у розшук колишнього народного депутата від «Партії регіонів», який публічно підтримав російську агресію і закликав отримувати російські паспорти, повідомляє пресслужба відомства.



Спецслужба не називає прізвища депутата, але у дописі про оголошення підозри опублікувала фото Дмитра Святаша, який п'ять разів обирався до українського парламенту від «Партії регіонів».

За даними слідства, у серпні цього року підозрюваний опублікував на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж пропагандистський пост, у якому закликав жителів тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти.

«Таким чином зловмисник «гарантував» громадянам лояльне відношення з боку агресора, а також обіцяв «списання» кредитних зобов’язань. Крім цього, він переконував про нібито регулярне надходження «гумдопомоги» з рф до захоплених районів України та «відновлення» зруйнованої інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

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За оперативними даними, колишній депутат втік до Росії. Його оголосили у розшук.

Українські правоохоронці підозрюють ексдепутата за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Ексдепутат оголошення йому підозри не коментує.



У СБУ також нагадують, що у серпні цього року заарештовано активи колишнього парламентаря на суму 600 млн грн – їх передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).