Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

СБУ затримала двох посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати, їх підозрюють у роботі на ФСБ

За даними СБУ, затримані передавали російським кураторам різну розвідінформацію – від стану обороноздатності до облаштування держкордону

У Києві затримали завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій Торгово-промислової палати України, повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

За даними відомства, ці посадовці передавали російським кураторам різну розвідінформацію – від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.

«Агентурна мережа фсб вела розвідувально-підривну діяльність в органах влади..Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних», – йдеться у повідомленні.

Затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

8 червня Служба безпеки України повідомила, що від 24 лютого співробітники спецслужби викрили понад 160 ворожих ДРГ, про підозру повідомили понад тисячі зловмисникам.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG