СБУ затримала двох посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати, їх підозрюють у роботі на ФСБ

У Києві затримали завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій Торгово-промислової палати України, повідомляє пресслужба Служби безпеки України.



За даними відомства, ці посадовці передавали російським кураторам різну розвідінформацію – від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.



«Агентурна мережа фсб вела розвідувально-підривну діяльність в органах влади..Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних», – йдеться у повідомленні.



Затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

8 червня Служба безпеки України повідомила, що від 24 лютого співробітники спецслужби викрили понад 160 ворожих ДРГ, про підозру повідомили понад тисячі зловмисникам.