Військова контррозвідка викрила 17 агентів іноземних держав – СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України упродовж 2019 року припинила злочинну діяльність 17 агентів спецслужб іноземних держав, серед яких, зокрема, чинні та колишні військовослужбовці ЗСУ, повідомила пресслужба СБУ у середу.

«Оперативники регулярно протидіють агентурному проникненню до Збройних сил і зі сторони іноземних спецслужб. Із початку цього року СБУ зафіксовано 67 фактів спрямувань представників 14 іноземних держав до інформації з обмеженим доступом, видворено 21 іноземця», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, у 2019 році за матеріалами військової контррозвідки було розпочато 538 кримінальних проваджень, повідомлено про підозри 119 особам, скеровано до суду понад 100 проваджень.

«До різних термінів та видів покарання засуджено 43 особи, у тому числі 2 – за державну зраду, 16 – за тероризм», – повідомили в СБУ.

Крім того за рік викрито 115 учасників незаконних збройних формувань проросійських бойовиків та їхніх спільників, вказують у спецслужбі.

«До різних термінів ув’язнення засуджено 12 бойовиків», – додали у відомстві.

Військова контррозвідка СБУ – підрозділ, який здійснює заходи з протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб, виявляє проникнення агентів та шпигунів іноземних держав у військові формування, займається питаннями зловживання у військовій сфері тощо.