СБУ заявляє, що викрила схему постачання до Росії товарів військового призначення

Служба безпеки України заявляє, що викрила низку посадовців приватних компаній, які організували механізм незаконного постачання до Росії товарів військового призначення і подвійного використання, що виробляються державними оборонними підприємствами.

За повідомленням, протиправний механізм поставок викрили і блокували в березні цього року.

Для документування схеми у липні СБУ провела низку обшуків на деяких оборонних підприємствах у Харківській, Київській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській і Полтавській областях, повідомляє пресслужба СБУ.

«Завдяки додатково отриманій інформації оперативники і слідчі СБУ встановили, що приватні підприємці-організатори схеми закуповували продукцію державних оборонних підприємств для подальших незаконних поставок до Росії й інших країн. Придбання військової продукції могло здійснюватися за сприяння працівників державних оборонних підприємств з порушеннями українського законодавства. Також задокументовано, що до країни-агресора учасники групи передавали деякі технології з виробництва української військової продукції», – йдеться в повідолменні.

За даними слідства, організатором оборудки є заступник директора «одного з потужних російських підприємств, яке забезпечує продукцією військового призначення підрозділи російської армії та підприємства військово-промислового комплексу». Він має стійкі зв’язки з чинними та колишніми співробітниками ФСБ Росії, кажуть у СБУ.

Про підозру у вчиненні замаху на контрабанду і порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, які вчинені у складі організованої злочинної групи, повідомили організатору і трьом фігурантам кримінального провадження – посадовцям приватних компаній-постачальників.

Раніше сьогодні у СБУ повідомили, що контррозвідники Служби безпеки України виявили групу осіб, які створили механізм протиправної видачі соціальних виплат із держбюджету України, за яким кошти отримували, зокрема, бойовики з підтримуваного Росією угруповання «ДНР».