СБУ заявляє, що виявила механізм отримання бойовиками «ДНР» виплат із бюджету України

Контррозвідники Служби безпеки України виявили групу осіб, які створили механізм протиправної видачі соціальних виплат із держбюджету України, за яким кошти отримували, зокрема, бойовики з підтримуваного Росією угруповання «ДНР», повідомляє пресслужба СБУ.

«За попередніми даними слідства, зловмисники за грошову винагороду оформлювали мешканцям тимчасово окупованої території Донеччини паспорти громадян України і документи на призначення соціальних виплат. Вони особисто отримували документи і переправляли їх через лінію розмежування», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ввечері 29 липня.

Того ж дня у Бахмуті Донецької області оперативники спецслужби затримали трьох фігурантів провадження під час спроби зняття готівки для подальшої доставки на окуповану територію, повідомили в СБУ.

«Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання та тимчасового перебування зловмисників правоохоронці вилучили готівку, банківські картки і документи, які були підставою для отримання грошей в українських банківських установах, у тому числі для осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань. Також виявлено інші документальні матеріали, які підтверджують інформацію слідства щодо налагодження фігурантами механізму виплати коштів з державного бюджету України представникам незаконних збройних формувань», – йдеться в повідомленні.

Трьом фігурантам повідомили про підозру за статтями «створення терористичної групи», «зловживання владою або службовим становищем» і «службове підроблення».

Суму коштів, які були виплачені бойовикам за згаданим механізмом, у СБУ не назвали.

Нещодавно Служба безпеки України ідентифікувала та оголосила в розшук росіян та підконтрольних Росії бойовиків, які напали на українських військових в Лисичанську в липні 2014 року, повідомляє пресслужба органу 24 липня.