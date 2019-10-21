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21 Жовтень 2019, Київ 15:06
Новини | Політика

ФСБ змушує провайдерів у Криму стежити за громадянами з проукраїнською позицією – СБУ

У спецслужбі стверджуть, що до співпраці примушують шляхом «шантажу, погроз, залякування, фізичного і психологічного тиску»

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У Службі безпеки України заявили, що співробітники російської ФСБ змушують громадян, які проживають в анексованому Росією Криму, «давати згоду на конфіденційну співробітництво».

«Пропозиції насамперед надходять працівникам сфери надання інтернет-послуг. Від них вимагають на конфіденційній основі незаконно збирати персональні дані, повідомляти про зміст контенту у соціальних мережах та іншу приватну інформацію користувачів. Дані потім використовуються російськими спецслужбами для переслідування нелояльних до окупаційної влади та політики РФ місцевих жителів», – йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, до співпраці примушують шляхом «шантажу, погроз, залякування, фізичного і психологічного тиску».

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН, 25 вересня 2019 року
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Реакції представників російської ФСБ на заяву СБУ наразі немає.

Україна на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН, неодноразово закликала Росію припинити масові порушення прав людини на території анексованому Криму.

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