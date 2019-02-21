СБУ розслідує факт появи нацистської свастики у ТРЦ в Києві

У Службі безпеки України повідомили, що спільно з прокуратурою розслідування кримінального провадження розміщення в одному з торговельно-розважальних центрів Києва.

«Зареєстровано та розпочато розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 436-1 КК України «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів»», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, розслідування почали ще 19 лютого. У відомстві назвали події «провокацією» і пообіцяли зробити усе необхідне, щоб організатори і виконавці були покарані.

У ЗМІ раніше з’явилася інформація, що цими вихідними у одному з ТРЦ Києва на LED-сходах раптом з’явилося зображення свастики. У закладі заявили, що то невідомі зловмисники вчинили хакерську атаку на систему управління медійними екранами.