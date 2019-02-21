Глобальний антисемітизм досяг найгіршого рівня з часів Другої світової війни – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що глобальний антисемітизм досяг свого найгіршого рівня з часів Другої світової війни. Про це він сказав 20 лютого групі лідерів єврейської громади, наступного дня після того, як тисячі людей вийшли на вулиці Франції, щоб засудити антисемітизм і злочини на ґрунті ненависті.

На щорічній вечері у Представницькій раді єврейських інститутів Франції Макрон сказав, що за останні роки антисемітизм значно посилився, а в останні тижні ситуація взагалі погіршилася.

«Схоже, що наша країна, а також вся Європа і більшість західних демократій стикаються з відродженням антисемітизму, небаченого з часів Другої світової війни», – сказав президент Франції.

Макрон заявив, що Франція ухвалить визначення антисемітизму, розроблене Міжнародним альянсом пам’яті жертв Голокосту.

У визначенні йдеться, що антисемітизм може приймати форму «відмови єврейському народу в його праві на самовизначення, наприклад, стверджуючи, що існування держави Ізраїль є расистським прагненням».

19 лютого Емманюель Макрон відвідав кладовище в ельзаському регіоні неподалік від кордону з Німеччиною, де 96 єврейських надгробків були осквернені свастиками. Того ж дня тисячі людей зібралися на 70 мітингах по всій Франції із засудженням антисемітизму.