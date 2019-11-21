Зеленський підписав низку указів про кадрові зміни в СБУ

Президент України Володимир Зеленський 21 листопада підписав низку указів, які передбачають кадрові зміни у Службі безпеки України.

Як йдеться на сайті Офісу президента, Зеленській підписав указ про звільнення з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області Олександра Бондарука і призначення на цю посаду Юрія Гончарова. Останнього іншим указом звільнено з посади начальника Управління СБУ в Чернігівській області.

Також Зеленський Сергія Андрущенка з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ і призначено заступником голови СБУ. Натомість начальником Департаменту захисту національної державності СБУ призначений Анатолія Дублика.

Ще один указ від 21 листопада стосується змін у складі Ради національної безпеки і оборони України.

Останнім часом було видано кілька указів, що стосуються кадрових перестановок в українській спецслужбі.