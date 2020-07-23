СБУ заявляє про викриття ексдиректора підприємства «Укроборонпрому» на розтраті 5 млн грн

Служба безпеки України повідомила 23 липня, що викрила колишнього директора підприємства концерну «Укроборонпром», який завдав державі збитків на майже 5 мільйонів гривень під час виконання державного оборонного замовлення.

«Підприємство отримало фінансування від Міністерства оборони України на закупівлю у західних партнерів партії стрілецького озброєння. Але отримані кошти керівник держпідприємства не використав за призначенням. Українські військові не отримали необхідне озброєння. А дії посадовця призвели до зриву міжнародного контракту та позову європейських партнерів щодо накладання штрафних санкцій на «Укроборонпром», – ідеться в повідомленні спецслужби.

Фігуранту справи повідомлили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.