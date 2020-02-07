СБУ і Нацгвардія запобігли можливому теракту біля Слов’янська – штаб ООС

Військові контррозвідники Служби безпеки України і зведена група розмінування Національної гвардії виявили біля Слов’янська готову до використання протитанкову гранату і знешкодили її, запобігши теракту, повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

РПГ-22 знайшли захованим у кущах поблизу траси М03 біля Слов’янська на Донеччині.

«Ми обстежили приблизно пів гектара узбіччя дороги. Знайдений боєприпас був у готовності для використання. Йдеться про РПГ-22 «Нетто» (реактивна протитанкова граната ). На взведення і стрільбу із даного засобу ураження знадобилося б всього декілька секунд. Судячи з його стану, ми робимо висновок, що його заклали нещодавно», – повідомив командир групи розмінування в ОТУ «Північ».

За його словами, в разі використання засобу ураження, диверсія могла призвести до численних людських жертв серед цивільного населення або військовослужбовців, «адже автомобільна траса активно використовується для вантажних і пасажирських перевезень, крім того, поруч розташований населений пункт».

Минулого року в Службі безпеки України заявляли, що спецслужби Росії готували теракт на одному з українських арсеналів зі збереження ракет та боєприпасів, а також повідомляли про викриття мережі агентурно-бойових груп, створених російською військовою розвідкою на Сумщині.